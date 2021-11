Enem 2021: saiba como ver o local de prova

Inep disponibiliza diversas opções para acessar o cartão de confirmação

Da Agência Educa Mais Brasil

A primeira etapa de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está marcada para menos de duas semanas, dia 21 de novembro. Os estudantes inscritos para o exame já podem conferir onde farão as provas, pois o cartão de confirmação foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, na quarta-feira (03).

De acordo com o Inep, 3,1 milhões de inscritos devem fazer o Enem 2021. Destes, cerca de 3 milhões vão realizar provas impressas e 68,8 mil farão a modalidade digital. Os itens das duas versões de avaliação serão idênticos, segundo o Inep.

Independentemente da data de aplicação, a prova será composta da seguinte maneira:

1º dia: 45 questões de Linguagens e Códigos + Redação + 45 perguntas de Ciências Humanas

2º dia: 45 questões de Ciências da Natureza + 45 perguntas de Matemática

O Enem 2021 está previsto para ser aplicado em dois períodos. Nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 será a vez daqueles que se inscreveram na chamada regular da avaliação. Já em 9 e 16 de janeiro de 2022 será a vez dos candidatos que se inscreveram na reabertura do cronograma, exclusivamente para quem teve isenção em 2020, mas não compareceu nos dias das provas.

Para ter acesso ao horário, dia e local de prova, o participante precisa acessar o cartão de confirmação, caso não tenha recebido as informações por e-mail.

Veja, a seguir, as principais orientações para acessar o cartão de confirmação do Enem.

O que é cartão de confirmação do Enem?

O cartão de confirmação do Enem é o documento que informa número de inscrição, data, horário e local da prova, e opção por atendimento especializado. Não é obrigatório apresentar o cartão de confirmação nos dias de provas, mas o Inep recomenda que os estudantes levem o cartão impresso por precaução.

Como acessar o cartão de confirmação do Enem?

Para acessar cartão de confirmação o estudante precisa estar cadastrado na plataforma do Governo Federal (gov.br) e saber o login único e senha de acesso.

Quem não tem cadastro de acesso precisa fazer, e quem já tem mas esqueceu a senha pode recuperá-la.

O primeiro passo é acessar a Página do Participante, pelo endereço https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ e selecionar a opção “Entrar com gov.br”.

Feito isso, o próximo passo é inserir o CPF ou alguma das opções de identificação disponíveis (Login com QR code, Seu banco, Seu certificado digital ou Seu certificado digital em nuvem).

Ao fazer login, no lado esquerdo da tela terá a opção “Local de Prova”. Depois, selecione a opção “Local de Prova” e aguarde a confirmação do assistente virtual.

Problemas com a senha

O participante que tiver problemas com a senha para acessar a Página do Participante tem, ainda, outras opções de acesso que dispensam o uso dela. O Inep disponibiliza o acesso ao cartão de confirmação por meio de QR Code sem senha. Para isso, basta baixar o aplicativo gov.br.