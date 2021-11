Internações por Covid-19 em SP apresentam queda de 16% em comparação ao dia 1º

Taxa de ocupação é de 23,3% no estado

Da Redação

SP tem hoje 2.679 pacientes internados em todo o Estado por Covid-19, sendo 1.238 em unidades de terapia intensiva e 1.441 em enfermaria. O número total é 16% menor que o registrado no dia 1º de novembro, mostrando a redução dos impactos da pandemia e os resultados da vacinação.

As taxas de ocupação também seguem a tendência de queda das internações e registraram hoje 23,3% no estado e 29,4% na Grande São Paulo.

Com relação aos demais dados da pandemia, SP tem hoje 4.421.955 casos, sendo que 4.247.874 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas. Do total de internados, 456.953 estão recuperados e tiveram alta hospitalar.

Entre os óbitos registrados na pandemia, há um total de 153.058. Vale ressaltar que os dados de óbitos têm trazido um acumulado de diversas semanas epidemiológicas, que após as mudanças da API do sistema Sivep-gripe do Ministério da Saúde (MS) tinham represados no sistema federal.

A pasta estadual questionou o MS nestes últimos dias se havia alguma instabilidade ou anormalidade quanto a extração dos números, e foi informada que haveria uma atualização.