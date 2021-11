Ranking aponta cidades com maiores casos de furtos e roubos de celulares

Resultado indica os efeitos do aumento da circulação de pessoas, com a redução de algumas restrições

Da Redação

Estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) apontou as 10 cidades com o maior número de roubos e furtos de celulares no Estado de São Paulo. A capital paulista está no topo do ranking, com 7.836 roubos e 6.048 furtos registrados em setembro.

A pesquisa foi feita com base nos boletins de ocorrência divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Os números apresentados podem ser maiores devido a subnotificações e boletins incompletos ou com erros que são descartados durante o tratamento dos dados.

Em setembro desse ano, foram registradas 23.706 ocorrências envolvendo celulares, 13.097 de roubo e 10.609 de furtos no Estado. Em comparação a agosto desse ano, houve uma queda de 3,80% nos roubos e um aumento de 13,62% nos furtos.

No entanto, ao compararmos os dados de setembro com o mesmo período do ano passado, o número de ocorrências aumentou: 5,51% em relação a roubos e 52,08% em relação a furtos. O resultado indica os efeitos do aumento da circulação de pessoas, com a redução de algumas restrições no Estado de São Paulo.

Com a aproximação das festas de fim de ano, a retomada deve ganhar força nos próximos meses, o que deve impactar ainda mais nos crimes de oportunidade, normalmente cometidos contra o patrimônio. Em relação aos crimes que envolvem celulares, além do valor dos aparelhos, os criminosos buscam ter acesso a informações das vítimas para aplicar golpes.

“Os crimes contra o patrimônio são tipicamente sazonais e os últimos meses do ano são caracterizados por crescimento no número de furtos e roubos. Para este ano, o cuidado deve ser ainda maior, pois temos um elemento novo que é o crescimento dos crimes de extorsão quando do roubo de celulares, provavelmente devido à difusão do PIX. Esse crime é grave devido à violência física e psíquica, que pode deixar sequelas irreparáveis”, avalia o professor Erivaldo Costa Vieira, coordenador do Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da FECAP.

10 cidades com maior número de roubos de celulares em setembro

Ao analisar as 10 cidades com maiores taxas de roubo, elas totalizam 10.337 ocorrências, que correspondem a 78,92% do total em todo Estado. Comparando os dados registrados em agosto e setembro desse ano, chama a atenção o aumento de 10,42% das ocorrências em Guarulhos e as reduções de 17,23%, 16,32% e 6,55% em Santo André, Itaquaquecetuba e São Bernardo do Campo, respectivamente.

São Paulo: 7836 ocorrências

Guarulhos: 392 ocorrências

Osasco: 366 ocorrências

Santo André: 341 ocorrências

Campinas: 338 ocorrências

São Bernardo do Campo: 328 ocorrências

Diadema: 281 ocorrências

Itaquaquecetuba: 159 ocorrências

Carapicuíba: 152 ocorrências

Ribeirão Preto: 144 ocorrências

10 cidades com maior número de furtos de celulares em setembro

Em relação às ocorrências de furtos em setembro, comparadas com agosto, destaca-se os aumentos de 11,86% e de 42,86% nas cidades de São Paulo e Osasco, respectivamente, e a redução de 7,38% em Guarulhos.

São Paulo: 6048 ocorrências

Guarulhos: 271 ocorrências

Campinas: 222 ocorrências

Santo André: 137 ocorrências

São Bernardo do Campo: 98 ocorrências

Osasco: 98 ocorrências

Ribeirão Preto: 83 ocorrências

Sorocaba: 82 ocorrências

Praia Grande: 81 ocorrências

Santos: 76 ocorrências

Evolução dos casos

Ao compararmos os roubos de celulares registrados em 2021 até setembro com o mesmo período do ano passado, a pesquisa aponta uma pequena queda de 8,17% nas ocorrências, bem como no número de furtos, com queda de 5,53%

Roubos de celulares

Janeiro a Setembro de 2021: 114.988

Janeiro a Setembro de 2020: 125.229

Variação de -8,17%

Furto de celulares

Janeiro a Setembro de 2021: 72.052

Janeiro a Setembro de 2020: 76.277

Variação de -5,53%