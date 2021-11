Unesp de Botucatu abre concurso para contratar assistente administrativo

Para concorrer à vaga, o candidato deverá ter ensino médio completo

A Faculdade de Medicina da Unesp – Campus de Botucatu/SP (FMB/UNESP), através da Diretoria Técnica Administrativa, anuncia a abertura de inscrições para o concurso público destinado ao preenchimento de uma vaga ao emprego público na função de Assistente Administrativo II com atuação na área de finanças.

A inscrição deverá ser efetuada no período de 24 de novembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022, exclusivamente pela internet no site www.vunesp.com.br.

Para concorrer à vaga, o candidato deverá ter ensino médio completo. A remuneração inicial para jornada de 40 horas semanais é de R$ 3.401,37 (base março/2020). A FMB oferece aos seus servidores os seguintes benefícios: vale alimentação, vale transporte, plano de saúde (por adesão), plano odontológico (por adesão). A taxa de inscrição é de R$ 56,00 e o pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária através de boleto.

O concurso prevê prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório com duração de quatro horas, composta de 40 questões de múltipla escolha, assim divididas: 10 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de Legislação e 20 questões de Conhecimentos Específicos. Também haverá prova dissertativa, simultânea a prova objetiva, composta de duas questões relacionadas ao conteúdo programático, com estreita correlação à atribuição do emprego público.

A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 13 de fevereiro de 2022, no período da tarde. A confirmação da data, horário e informação sobre o local e sala para a realização da prova deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado oportunamente e oficialmente no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

O gabarito oficial da prova objetiva está previsto para publicação oficial no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE – Poder Executivo – Seção I, e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, na página deste Concurso Público, a partir das 10 horas do segund dia útil subsequente ao da aplicação.

O link que permite o acesso ao edital completo do concurso público é https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/MjQwODc5NA%3d%3d e para a página da VUNESP é https://www.vunesp.com.br/UNBO2105. Possíveis dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail rh.fmb@unesp.br.