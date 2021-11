Vereadores aprovam convênios da Prefeitura para construção da Casa da Juventude e obras na Alcides Soares

Sessão extraordinária visou autorizar que Executivo celebre convênios com o governo estadual

Pontualmente às 8 horas da manhã desta sexta-feira, 12 de novembro, teve início a 17ª Sessão Extraordinária, convocada para apreciar dois projetos de lei de autoria do prefeito.

Sob a presidência do vereador Palhinha (DEM) – e com a presença dos vereadores Alessandra Lucchesi (PSDB), Claudia Gabriel (DEM), Erika da Liga do Bem (Republicanos), Marcelo Sleiman (DEM), Sargento Laudo (PSDB), Rose Ielo (PDT) e Silvio (Republicanos) – foi apreciado e recebeu voto favorável de todos os presentes o PL nº 74/2021. De iniciativa do prefeito, ele autoriza o município a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, objetivando a transferência de recursos financeiros para a construção da Casa da Juventude.

Em seguida aconteceu a discussão do Projeto de Lei nº 78/2021. O vereador Marcelo Sleiman (DEM) foi o primeiro a usar a palavra para explicar rapidamente a matéria e celebrar a conquista de obra tão esperada pela população da cidade, sobretudo pelos moradores de Vitoriana. “Hoje é um dia muito especial, estamos votando um desejo e uma necessidade antigos de todos nós”, salientou.

De iniciativa do prefeito, o PL autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem para executar obras e serviços de recuperação funcional da estrada municipal BTC-010, a Rodovia Alcides Soares, que liga Botucatu a Vitoriana.

Em seguida, a vereadora Rose Ielo destacou a necessidade das obras na rodovia, ressaltando que espera que efetivamente haja liberação dos recursos e a recuperação seja feita. “Em outros momentos já aprovamos convênios como este aqui nesta Casa e nada aconteceu. Autorizar esse convênio para melhorias na Rodovia Alcides Soares não é novo, mas vamos fiscalizar para que desta vez seja realizado”, destacou.

“Esta é uma conquista importante para todos nós e, como vereadores, é nosso dever aprovar o projeto e depois fiscalizar e acompanhar para que os recursos venham e sejam executados”, complementou Lelo Pagani.

O PL nº 79/2021 acabou aprovado com votação unânime dos nove vereadores presentes.