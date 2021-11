Bofete: mais de 50 cabeças de gado furtadas de sítio durante a madrugada

Gado está marcado com iniciais GC mais a numeração

Da Redação

Um sítio foi palco de um furto de mais de 50 cabeças de gado na madrugada de sexta-feira, 12 de novembro, em Bofete.

Dois caminhões carregados com 57 cabeças de gado foram flagrados pelas câmeras de segurança. Toda ação ocorreu por volta das 4h30 no sítio Pequeno Recanto, no quilômetro 257 da rodovia SP 147.

Segundo o proprietário, todo o gado possui marcação com letras ZC, contendo numeração na sequência. Os animais seriam destinados ao abate.

Há a possibilidade de que os animais estejam pela região de Botucatu ou nas imediações de Sorocaba. A Polícia já investiga o caso.