Comércio de Botucatu não terá expediente nesta segunda (15)

Da Redação

O comércio de Botucatu não terá expediente ao público no feriado desta segunda-feira, 15 de novembro, data alusiva à Proclamação da República. Determinação consta na convenção coletiva do Sindicato do Comércio Varejista e do Sindicato dos Empregados no Comércio.

Já na terça-feira, 16 de novembro, o funcionamento ocorre das 9 as 18 horas.

No entanto, supermercados e shopping center terão horários de atendimentos diferenciados por estarem em convenções sindicais distintas das do comércio varejista.