Dupla é presa por porte ilegal de arma na Castello Branco

Acusados alegaram que iriam cobrar uma dívida em Botucatu

Da Redação

Dois homens foram presos na tarde de sábado, 13 de novembro, após serem flagrados com arma e munição, ilegalmente, em um carro. O fato ocorreu na praça de pedágio da Rodovia Castello Branco (SP 208) durante operação República deflagrada pela Polícia Militar.

Consta que durante a fiscalização foi dada ordem de parada a un veículo cujos ocupantes estavam sem cinto de segurança. Durante a abordagem tanto motorista quanto ocupantes apresentaram nervosismo.

Por causa disso policiais iniciaram averiguação no interior do veículo. Foi encontrado um revólver da marca Rossi, calibre 38. A numeração estava raspada e a arma, carregada com quatro projéteis.

Os homens alegaram que estavam indo a Botucatu para cobrar uma dívida decorrente da venda de um carro. Ambos foram presos e encaminhados ao Plantão Policial. O motorista permanece a disposição da Justiça por porte ilegal de arma e o passageiro posteriormente, dispensado.