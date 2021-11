Prefeitura de São Manuel abre processo seletivo para estagiários

A jornada será de 30 horas semanais e/ou 150 horas mensais

A Prefeitura de São Manuel abriu processo seletivo para a contratação de estagiários, tendo em vista o aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos com a aplicação prática. Os interessados deverão enviar o currículo para o e-mail rh@saomanuel.sp.gov.br ou entregar junto ao Departamento to Pessoal da Prefeitura Municipal de São Manuel.

Confira as vagas:

Estudantes de Pedagogia

Estudantes de Administração

Estudantes de Matemática

Estudantes do Ensino Médio ( EJA)

Valor da bolsa auxílio para estudantes do ensino superior: R$ 600,00

Valor da bolsa auxílio para estudantes do ensino médio: R$ 500,00

Jornada de 30h semanais /150h mensais

Conheça os requisitos:

Maior de 18 anos

O currículo deve ser atualizado devendo conter as seguintes informações:

* Nome completo

* Data de nascimento

* Endereço completo

* Telefones para contato

* E-mail

* Mês e ano do início do curso/Mês e ano de previsão para o encerramento do curso.