Thomazella renova contrato com a Portuguesa

O goleiro botucatuense Thomazella renovou seu contrato com a Portuguesa até o fim da próxima temporada. No clube desde 2020, fez parte do elenco campeão da Copa Paulista daquele ano e foi titular na edição deste ano, além do Campeonato Paulista.

Ao todo, Thomazella defendeu a Lusa em 25 partidas desde sua chegada, com atuações destacadas e nomeado Estrella do Jogo durante a Copa Paulista. Ele agora segue na Portuguesa até o fim de 2022 para as disputas do Campeonato Paulista, no primeiro semestre e a Copa Paulista, na segunda metade do ano.

Aos 31 anos, Thomazella tem passagens por Água Santa, Santo André, Luverdense, Guarani, Caldense, XV de Piracicaba e São Caetano.