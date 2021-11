Câmara de Botucatu debaterá parecer do Tribunal de Contas e nome de ruas na sessão desta terça (16)

Na pauta de discussão e votação, estão cinco matérias de assuntos diversos

Da Redação

Excepcionalmente nesta terça-feira, 16 de novembro, os vereadores da Câmara de Botucatu se reúnem a partir das 19 horas, pós-feriado de Proclamação da República, para uma sessão ordinária.

Na pauta de discussão e votação, estão cinco matérias de assuntos diversos: manifestação de irregularidade em processo licitatório de 2015 em Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, denominação de ruas na Vila dos Pescadores e instituição da Música “Meu pedacinho de chão” como Canção de Vitoriana.

A plenária ainda conta com um momento de Tribuna Livre, que trará a Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético (ABAD) falando sobre o Dia Mundial do Diabetes no Novembro Azul.

1) Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo manifestando pela irregularidade em processo licitatório modalidade concorrência pública n° 015/2015 e Contrato n° 576/2015, firmados entre a Prefeitura de Botucatu e a Empresa Mulotto Construções Civis Ltda. (Processo TC 010660.989.15-3).

Discussão e votação únicas

2) Projeto de Lei Nº 66/2021, de iniciativa do vereador SARGENTO LAUDO, que denomina de “Rua das Tilápias“ a “Rua 1”, no loteamento Vila dos Pescadores.

Discussão e votação únicas

Quórum: 2/3

3) Projeto de Lei Nº 68/2021, de iniciativa do vereador LELO PAGANI, que denomina de “Rua dos Tambaquis” a Rua 4, no loteamento Vila dos Pescadores.

Discussão e votação únicas

Quórum: 2/3

4) Projeto de Lei Nº 70/2021 – de iniciativa da vereadora CLÁUDIA GABRIEL – que denomina de “Rua dos Tucunarés” a “Rua 6”, no loteamento Vila dos Pescadores.

Discussão e votação únicas

Quórum: 2/3

5) Projeto de Lei Nº 77/2021, de iniciativa dos vereadores PALHINHA, LELO PAGANI, SARGENTO LAUDO, ALESSANDRA LUCCHESI, que institui a Música “Meu pedacinho de chão”, do compositor Cármino De Léo Filho, como a Canção de Vitoriana.

Discussão e votação únicas

Quórum: Maioria simples

TRIBUNA LIVRE

No término do pequeno expediente haverá o uso da palavra na Tribuna Livre com abordagem sobre o “Dia mundial do diabetes – novembro azul”, requerida pela Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético (ABAD).