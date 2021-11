Concessionária promove recape de 20 km na Rondon, entre Botucatu e São Manuel

Serviços realizados foram executados de acordo com o projeto aprovado pela ARTESP

Da Redação

Motoristas que trafegam pela Rodovia Marechal Rondon (SP 300) entre Botucatu e São Manuel constataram, nas últimas semanas, mudanças em parte do asfalto da via.

A Rodovias do Tietê concluiu mais uma obra de recapeamento da rodovia, entre os quilômetros 248+750 (Botucatu) ao km 269+200 (São Manuel) na pista leste.

Os serviços realizados foram executados de acordo com o projeto aprovado pela ARTESP e tiveram a execução de reparos profundos, superficiais, reciclagem, implantação de drenos de pavimento, e execução da solução continua em trechos com camada de reforço com polímero e trechos com micro revestimento.