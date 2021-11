São Manuel disponibiliza 197 vagas de trabalho

Oportunidades podem ser preenchidas ou retiradas de catálogo sem aviso prévio

Da Redação

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Manuel está com 197 vagas de emprego abertas. Lembrando que as oportunidades podem ser preenchidas ou retiradas de catálogo sem aviso prévio.

Deste total, são: 90 vagas para rurícola (plantio de muda de cana-de-açúcar); 01 vaga para operador de máquina CNC; 01 vaga para torneiro mecânico; 100 vagas para operador de telesserviços (Paschoalotto); 01 vaga para estagiário da Prefeitura de São Manuel (Diretoria de Comunicação); 02 vagas para farmacêutico; 01 vaga para caseiro; e 01 vaga para eletricista industrial.

Para se candidatar às vagas, o interessado deve levar currículo no PAT junto com o RG e CPF, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro. Para as vagas de caseiro e eletricista industrial, enviar currículo para o e-mail jose.costa@cnbn.com.br.