Unesp de Botucatu promove mesa-redonda sobre obesidade nesta terça (16)

O projeto SOU-UNESP – Sobrepeso e Obesidade em Universitários da Unesp – convida a comunidade civil, acadêmica ou não, para participar da mesa-redonda “Estigmatização da Obesidade”, no dia 16 de novembro, às 10h, com transmissão pelo canal do Youtube da AgDC – Agência de Divulgação Científica do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB). A participação é gratuita, contará com emissão de certificado, e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/ souunesp_obesidade/

A iniciativa é desenvolvida em parceria com as professoras Patrícia Fidelis, docente de Fisiologia Humana do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, e Thábata Koester, do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação, ambas do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB). O projeto também conta com a participação dos alunos Humberto Negrão, Maria Vitória Romão e Prisciane de Souza Joaquim.

O SOU-UNESP tem como proposta avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade nos universitários no momento da pandemia da Covid-19. O principal objetivo é fazer um levantamento da prevalência do sobrepeso e da obesidade correlacionando com diferentes fatores, como classe socioeconômica, conhecimento alimentar dos alunos e nível de atividade física.

Esse projeto de pesquisa fez a coleta de dados via formulário Google no período de 03 de agosto a 10 de setembro e contou com a participação de 441 estudantes de todas as unidades do campus de Botucatu. Os dados preliminares mostram que aproximadamente 30% dos estudantes apresentam excesso de peso, fato que torna pertinentes ações que promovam a discussão do tema e estimulem o hábito de vida saudável.

A Prof. Patricia Fidelis acrescenta sobre o assunto: “Cerca de 60% dos brasileiros com 18 anos ou mais estão acima do peso, segundo dados do IBGE. Em uma pesquisa de opinião do IBOPE, 92% dos brasileiros admitiram sofrer com a gordofobia no convívio social. Estudos mostram que a própria estigmatização da obesidade constitui em fator obesogênico, estando contraditoriamente presente entre profissionais da saúde. Essa realidade é suficiente para nos alertar sobre a necessidade urgente e contínua de discutir essa temática”, terminou.