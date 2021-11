Botucatu não terá carnaval em 2022, confirma Pardini

Medida deve-se ainda aos efeitos da pandemia de Covid-19, como forma de se evitar o contágio do vírus

Da Redação

O prefeito Mário Pardini (PSDB) decidiu nesta terça-feira, 16 de novembro, que Botucatu não terá carnaval em 2022, devido ainda aos efeitos da pandemia de Covid-19. Informação foi confirmada durante entrevista a uma emissora de televisão.

De acordo com o Chefe do Executivo, a medida deve-se ainda aos efeitos da pandemia de Covid-19, como forma de se evitar o contágio do vírus, mesmo com as quedas dos indicadores de novos casos e de internações, resultante da vacinação em massa, que completou seis meses.

Será o segundo ano seguido sem a festividade devido a pandemia. “A decisão foi tomada por alguns fatores. Primeiro é uma medida dos efeitos que vivemos da pandemia, onde perdemos mais de 300 botucatuenses pela doença. Não ter o carnaval mostra um respeito a essas famílias, além de ainda continuarmos com medidas que venham a coibir qualquer tipo de aglomeração”, salientou.

Decisão vale apenas para eventos públicos como desfiles de blocos e bailes populares. Eventos privados e em clubes ainda serão debatidos.

O investimento que seria feito para a promoção do Carnaval deve ser destinado para a área da Saúde. No entanto, o feriado que ocorre entre 25 de fevereiro a 1° de março será mantido.

Ao todo, a pandemia de Covid-19 provocou 319 mortes e 18.594 casos registrados desde o início, em março de 2020.