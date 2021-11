Escola do Monte Mor recebe pinturas temáticas em paredes

Arte foi executada pela arquiteta e artista plástica Juliana Neves

Da Redação

A Escola de Tempo Integral EMEFI “Profª Dirce Aparecida Sartori Silveira”, localizada no Jardim Monte Mor, ganhou um presente muito especial. As paredes externas das salas de aulas receberam tons coloridos com desenhos que expressam a natureza.

A arte foi executada pela arquiteta e artista plástica Juliana Neves.

Para a gestora da unidade escolar, Priscila Almeida, o trabalho dá a unidade escolar sua identidade própria, trazendo um sentido de acolhimento e carinho para seus alunos, além do chamado pedagógico.

“As paredes brancas receberam tons coloridos, com muita simplicidade e com imagens da natureza, para que nossos estudantes percebam que a arte é um campo do conhecimento que contribui imensamente na formação do ser humano integral. Nosso objetivo foi estimular a sensibilidade dos alunos e a valorização não só do meio ambiente como das artes plásticas, tornando a escola mais acolhedora para que todos se sintam num lugar gostoso de estar”, afirmou Priscila.

Inaugurada no ano de 2020, a EMEFI “Profª Dirce Aparecida Sartori Silveira” é uma das 6 escolas municipais de tempo integral em operação na Cidade e faz parte das 7 construções de escolas iniciadas nos últimos anos.

Dessas sete, 4 já foram entregues e 3 escolas estão próximas de serem finalizadas, nos bairros Residencial Caimã, Residencial Santa Maria, e no Residencial Cachoeirinha.