Policiais civis serão homenageados por atuação no assalto contra o Banco do Brasil em Botucatu

Entrega dos prêmios ocorrerá nesta quarta-feira, 17, no Palácio dos Bandeirantes

Da Redação

Três policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu serão homenageados pela atuação e resposta ao assalto a agência do Banco do Brasil, ocorrido em julho de 2020.

Receberão o prêmio “Policial Nota 10” o delegado Geraldo Franco Pires, o investigador Rafael Dellevedove e o agente policial Marcos Roberto Machado Franco. A entrega dos prêmios ocorrerá nesta quarta-feira, 17 de novembro, no Palácio dos Bandeirantes, na capital. Ato deve ter a presença do governador João Doria.

Prêmio vem por causa da Investigação aos envolvidos no assalto ocorrido em julho do ano passado, que envolveu roubo e explosão ao cofre da agência do Banco do Brasil, na Rua Amando de Barros; além de uma joalheria e que também teve dezenas de reféns. Polícia e bandidos se enfrentaram durante horas. Foram levados, na oportunidade, R$ 6 milhões.

Nos meses seguintes diversas ações resultantes das investigações resultaram nas prisões da quase totalidade da quadrilha, incluindo seus líderes. Para isso foram empregadas técnicas de apuração como a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico com monitoramento, identificação e comparação de material genético e impressões digitais, reconhecimentos fotográficos e pessoais, análises de imagens de câmeras de segurança, rastreio de origem de veículos e troca de informações com as polícias de todo o país.