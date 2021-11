Cartão de crédito sem anuidade já é realidade no Brasil

Tarifas bancárias podem pesar no orçamento e aumentar bastante nossas despesas mensais

Por Fabiana Camilo

Cartão de crédito sem anuidade ou qualquer tipo de ação combinada já é realidade no Brasil. Hoje pode parecer muito comum, mas se olharmos para uns 10 anos atrás, não era assim.

Se você é um jovem adulto que acabou de completar 18 anos, já está por dentro de todas as mudanças comportamentais no mercado financeiro. Simplesmente porque você já cresceu em um universo cheio de concorrentes e possibilidades.

Agora se você, assim como eu, tem mais de 30 anos, deve ainda se perguntar como os bancos digitais oferecem tantas vantagens e principalmente, cartão de crédito sem anuidade permanente.

Este artigo foi feito para você que quer conhecer mais sobre cartão de crédito sem anuidade e parar de pagar taxas abusivas que muitos bancos cobram ao ano. Para isso, siga com a leitura e preste atenção em todas as dicas.

Bancos Digitais Facilitam o Acesso Ao Cartão De Crédito Sem Anuidade

Ainda me lembro de ligar quase que chorando para as administradoras de cartões de crédito para me livrar da cobrança de anuidade. No máximo conseguia 50% de desconto, raridade era conseguir a anuidade zero.

E se tem alguma coisa que mais irrita nós brasileiros hoje em dia, é com certeza pagar taxas, juros e anuidade. Não é mesmo?

Tarifas bancárias podem pesar no orçamento e aumentar bastante nossas despesas mensais. Por isso, é importante você saber que é possível ter um cartão de crédito sem anuidade.

Há inúmeras opções, especialmente entre os bancos digitais e cada um deles atende a diferentes expectativas e necessidades. Tudo depende do seu perfil de consumidor.

Para ter um cartão de crédito sem anuidade é muito simples, basta você escolher um banco digital da sua preferência, baixar o aplicativo e solicitar online.

Você preencherá uma proposta com os seus dados pessoais, enviará uma cópia dos seus documentos e em alguns dias, dando tudo certo, receberá o cartão em casa.

Diante de tantas opções e coisas a considerar, é normal se sentir indeciso e não saber como escolher um cartão de crédito ou até mesmo uma empresa.

Existem outras vantagens e benefícios que os bancos digitais oferecem além do cartão de crédito sem anuidade, e que podem ajudar você a decidir qual combina mais com o seu perfil de consumidor.

Veja a lista a seguir:

12 Benefícios E Vantagens Que Você Precisa Saber, Além Do Cartão De Crédito Sem Anuidade:

⦁ Acesso a descontos em eventos;

⦁ Compatibilidade com carteiras digitais, como Google Pay e Samsung Pay;

⦁ Habilitação para uso no exterior;

⦁ Mecanismo de compra por aproximação;

⦁ Possibilidade de realizar transações bancárias pelo WhatsApp;

⦁ Taxa de juros reduzida para eventuais pagamentos em atraso;

⦁ Possibilidade de receber a fatura por e-mail;

⦁ Parcelamento de compras;

⦁ Parcelamento de fatura em situação emergencial;

⦁ Programa de Pontos;

⦁ Cashback (dinheiro de volta);

⦁ Acúmulo de Milhas.

Agora que você já leu este artigo, já consegue entender que não precisa pagar anuidade de cartão de crédito nunca mais. Você só precisa decidir em qual banco irá solicitar um cartão de crédito sem anuidade.

Gostou da dica? Quer mais informações sobre cartões? Tenha acesso a outros conteúdos relacionados a cartões de crédito no site 2segundosweb.com