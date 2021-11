Cempas da Unesp Botucatu tem novas instalações inauguradas

Obras foram executadas com recursos de um convênio com o Fundo Estadual de Defesa de Interesses Difusos (FID)

Da Redação

No dia 12 de novembro, na cidade de Sorocaba, em evento com a presença do vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e dos professores Cezinande de Meira, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu e Saulo Philipe Sebastião Guerra, diretor da Agência Unesp de Inovação (AUIN), foram oficialmente inauguradas as novas estruturas do Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas).

A nova estrutura do Cempas inclui um centro cirúrgico, novos ambulatórios para atendimento, com sala de espera, banheiro, estacionamento para usuários, quarentenário para que animais oriundos de apreensão ou resgatados possam ser mantidos isolados e sob observação, além de um auditório para aulas, congressos, reuniões científicas e cursos.

As obras foram executadas com recursos advindos de um convênio com o Fundo Estadual de Defesa de Interesses Difusos (FID) por meio da Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania. O FID é um fundo mantido por recursos provenientes do resultado judicial de ações civis públicas que buscam o ressarcimento à coletividade de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, na esfera estadual.

O evento para a inauguração do Cempas também contou com a presença do professor Carlos Roberto Teixeira, representando o Cempas e o Departamento de Cirurgia Veterinária e Reprodução Animal da FMVZ.

Também estiveram presentes os servidores Israel Minghini Junior (diretor técnico de Serviços da FMVZ); Maycon Schmidt de Lisboa (diretor técnico Admnistrativo da FMVZ); Rodrigo Costa Carreira (supervisor do Serviço de Atividades Auxiliares da FMVZ); Mariana Aparecida Ferrari Gouvea Romagnili (supervisora técnica de Seção de Finanças da FMVZ); Ana Paula Correa Pacheco (supervisora da Seção de Materiais da FMVZ) e Solange Aparecida de Oliveira (coordenadora da equipe de Orçamento e Finanças da Unesp).