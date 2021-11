Guarda Civil recupera caminhão roubado e abandonado na Rondon, em Botucatu

A constatação deu-se após populares efetuarem chamado para a Central Telefônica da GCM

Da Redação

Um caminhão proveniente de roubo em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi encontrado na manhã dest quarta-feira, 17 de novembro, pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu abandonado nas imediações de um posto de combustíveis, na Rodovia Marechal Rondon (SP 300).

A constatação deu-se após populares efetuarem chamado para a Central Telefônica da GCM, informando que o veículo estava há dois dias estacionado nas proximidades do posto, em uma rua deserta. Na averiguação, os agentes constataram as duas placas soltas e sem lacre. Ao efeturarem a verificação do cadastro no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), confirmaram que a identificação não correspondia com o número do chassi.

Foi realizado contato com a transportadora responsável pelo caminhão que informou o roubo do mesmo, ocorrido no sábado, 13 de novembro. O Boletim de Ocorrência do crime está no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, também na Grande SP.

O veículo foi rebocado e levado até o pátio conveniado em Botucatu e aguarda regularização para a posterior retirada pelos proprietários.