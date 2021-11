PAT de São Manuel divulga vagas de emprego para a semana

Oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou doze novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, o interessado deve levar currículo no PAT junto com o RG e CPF, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro.

Confira as oportunidades:

OPERADOR DE MÁQUINA CNC (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE. NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

TORNEIRO MECÂNICO (01 VAGA – FEMININO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL E NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE. NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA. SALÁRIO A COMBINAR.

ESTAGIÁRIO DA PREFEITURA DE SÃO MANUEL – DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO (1 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ESTAR CURSANDO JORNALISMO, PUBLICIDADE OU RELAÇÕES PÚBLICAS. NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA. SALÁRIO DE R$ 600,00.

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR (02 VAGAS – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO MÉDIO COMPLETO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE NO MÍNIMO 2 ANOS COMPROVADA EM CARTEIRA, CNH “D”, IDADE ENTRE 25 E 55 ANOS E PRECISA TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. SALÁRIO A COMBINAR.

ELETRICISTA MONTADOR (04 VAGAS – MASCULINO): EXIGE SEGUNDO GRAU COMPLETO (ELÉTRICA) E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE NO MÍNIMO 6 MESES COMPROVADA EM CARTEIRA. SALÁRIO A COMBINAR.

VENDEDOR INTERNO (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE NO MÍNIMO 1 ANO COMPROVADA EM CARTEIRA E CNH “B”. SALÁRIO A COMBINAR.

AUXILIAR MECÂNICO DIESEL (01 VAGA – MASCULINO): EXIGE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DE NO MÍNIMO 1 ANO COMPROVADA EM CARTEIRA E CNH “B”. SALÁRIO A COMBINAR.

ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE (01 VAGA – MASCULINO E FEMININO): EXIGE NO MÍNIMO 18 ANOS DE IDADE E ESTAR CURSANDO CIÊNCIAS CONTÁBEIS A PARTIR DO 3º TRIMESTRE. É PREFERÍVEL TER EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. SALÁRIO A COMBINAR.

– Para a vaga de OPERADOR DE MÁQUINA CNC, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino e não precisa ter experiência profissional, mas deve ter ensino fundamental completo, no mínimo 18 anos de idade e precisa residir em São Manuel. A vaga ficará aberta até o dia 26/11 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de TORNEIRO MECÂNICO, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino e não precisa ter experiência profissional, mas deve ter ensino fundamental completo, no mínimo 18 anos de idade e precisa residir em São Manuel. A vaga ficará aberta até o dia 26/11 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de ESTAGIÁRIO DA PREFEITURA DE SÃO MANUEL, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino e não precisa ter experiência, mas precisa estar cursando Jornalismo, Publicidade ou Relações Públicas. Os interessados devem deixar currículo na Diretoria de Comunicação, localizada na Rua Dr. Júlio de Faria, 518, Centro (prédio da Prefeitura Municipal).

– Para as vagas de MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino, mas precisam ter entre 25 e 55 anos de idade, ensino médio completo, devem residir em São Manuel, precisam ter experiência profissional de no mínimo 2 anos comprovada em carteira, CNH letra “D” e disponibilidade de horário de segunda a sexta-feira. As vagas ficarão abertas até o dia 21/11 ou até atingir o número o máximo de encaminhamentos.

– Para as vagas de ELETRICISTA MONTADOR, os candidatos deverão ser do sexo masculino e precisam ter acima de 18 anos de idade, segundo grau completo e experiência profissional de no mínimo 6 meses comprovada em carteira. A empresa oferece benefícios como auxílio alimentação e auxílio transporte. As vagas ficarão abertas até 18/11 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.

– Para a vaga de VENDEDOR INTERNO, o candidato poderá ser do sexo masculino ou feminino, mas precisa ter no mínimo 18 anos de idade, ensino fundamental completo, experiência profissional de no mínimo 1 ano comprovada em carteira e ter CNH “B”. A empresa oferece benefícios como vale-transporte e comissão. Para se candidatar, os currículos devem ser enviados para o e-mail financeiro@ mrdistribuidoradiesel.com.br. A vaga ficará aberta até o dia 07/12.

– Para a vaga de AUXILIAR MECÂNICO DIESEL, o candidato deve ser do sexo masculino e precisa ter no mínimo 18 anos de idade, ensino fundamental completo, experiência profissional de no mínimo 1 ano comprovada em carteira e CNH “B”. A empresa oferece benefícios como vale-transporte e comissão. Para se candidatar, os currículos devem ser enviados para o e-mail financeiro@ mrdistribuidoradiesel.com.br. A vaga ficará aberta até o dia 07/12.

– Para a vaga de ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE, o candidato pode ser do sexo masculino ou feminino, mas deve ter no mínimo 18 anos de idade e precisa estar cursando Ciências Contábeis a partir do 3º trimestre. É preferível que tenha experiência profissional. A vaga estará aberta até o dia 08/12 ou até atingir o número máximo de encaminhamentos.