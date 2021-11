Policiais de Botucatu e região são homenageados pela Secretaria de Segurança Pública

Solenidade aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e teve a presença do secretário, general João Camilo Pires de Campos

Da Redação

O secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, homenageou, nesta quarta-feira (17), três policiais civis e seis técnico-científicos da regiões de Botucatu, Bauru e Sorocaba com o certificado “Policial Nota 10”.

Em sua 17ª edição, a iniciativa, criada pela Secretaria da Segurança Pública, tem como objetivo reconhecer e estimular o bom trabalho policial em todo o Estado de São Paulo. A solenidade aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, localizado na zona oeste da capital paulista.

Os casos que geraram destaques aos profissionais envolvem identificação e prisão de autores de um ataque a agência bancária e agilidade nas perícias após um acidente de trânsito que deixou 42 mortos.

Representando a Polícia Civil foram agraciados o delegado Geraldo Franco Pires, o investigador Rafael Dellevedove e o agente policial Marcos Roberto Machado Franco, que pertencem à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu.

O trio foi reconhecido pelas investigações que culminaram na identificação e prisão de 14 integrantes de uma organização criminosa responsável por um ataque a agência bancária ocorrido no município, em julho de 2020.

Na ocasião, o grupo criminoso surgiu fortemente armado, aterrorizando moradores e implodindo um cofre do banco, e a equipe homenageada iniciou as investigações que resultaram nas prisões e contribuíram com a recuperação de quase todo o valor subtraído pelos suspeitos.

“Montamos uma equipe que ficou destacada priorizando o esclarecimento desse caso. Empenhamos todos os equipamentos e recursos disponibilizados pelo Estado e utilizamos diversas técnicas de apuração, como quebra de sigilo bancário e telefônico, comparação de material genético. Além disso, trocamos informações com outros órgãos e agentes de outras unidades federativas”, explicou o delegado Geraldo Franco, que há mais de 30 anos se dedica à instituição.

Polícia Técnico-Científica

Por parte da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), foram condecorados os peritos criminais Marcelo Cherubim do Prado e José Eduardo Antonelli, e o fotógrafo técnico-pericial Lucas de Mesquita, integrantes dos institutos de Criminalística (IC) de Avaré, bem como o desenhista técnico-pericial Daniel Marques da Silva, do IC de Bauru, e dois policiais do Instituto Médico Legal (IML) de Avaré: o atendente de necrotério José Antônio Sanches Cruz e o médico legista José Carlos de Arruda Campos.

A equipe foi reconhecida por agilizar as perícias necessárias após uma colisão entre um ônibus que transportava trabalhadores e um caminhão biarticulado, em 25 de novembro do ano passado.

Os fatos se deram no km 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, na altura de Taguaí, resultando na morte de 41 passageiros e do motorista do caminhão.

Esse foi o acidente com maior número de vítimas fatais de 2020 e, assim que comunicada, a SPTC enviou os policiais ao local, que se dividiram para examinar os veículos e os corpos.

As atividades tiveram apoio das polícias Civil e Militar e a perícia do local do acidente foi finalizada em cerca de quatro horas.

Os corpos, por sua vez, foram encaminhados ao IML de Avaré, onde seus integrantes atuaram ininterruptamente e com total dedicação e afinco para a realização de exames e identificação das vítimas, demonstrando solidariedade às famílias, que tiveram os corpos dos seus parentes liberados na madrugada seguinte.

“Foi uma ocorrência de grande comoção popular e nos organizamos para que não houvesse a necessidade de enviar os corpos para outras cidades. As vítimas chegaram no IML às 14h30 e conseguimos liberar os corpos para as famílias às 4 horas”, contou o médico legista.

Posteriormente, os policiais do IC realizaram exames fundamentais para a investigação das causas do acidente, como a verificação do sistema de freios do caminhão, GPS e do registro de velocidade no momento da colisão. Como parte desse trabalho, foi feito o escaneamento em 3D do local, com apoio da Equipe Oeste da Capital e do Núcleo de Bauru.

A força-tarefa organizada pela SPTC ofereceu resposta rápida e humanizada, entregando à sociedade a Ciência a serviço da Justiça.

“Eu e toda a equipe estamos muito felizes com a honraria. Estou há quase 30 anos no IML e receber uma homenagem como essa, perto de me aposentar, é muito gratificante”, destacou o dr. Campos.