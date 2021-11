Em Avaré, adultos acima de 18 anos recebem terceira dose contra a Covid a partir de sexta-feira, 19

Locais de imunização vão atender ao público das 8 às 17 horas, sem interrupção

Da Redação

Avareense com idades entre 18 e 59 anos recebem a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de sexta-feira, 19 de novembro. O intervalo entre a segunda dose e o reforço é de cinco meses, ou seja, 152 dias, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Os locais de imunização vão atender ao público das 8 às 17 horas, sem interrupção para o horário de almoço, durante esse primeiro dia da nova etapa.

Doses em dia

É necessário estar com o esquema vacinal completo para receber a terceira dose. “É muito importante tomar a segunda dose, pois só quem estiver com as doses em dia poderá receber o reforço”, informa a pasta.

Público-alvo

A fase atual da campanha contra a Covid-19 imuniza ainda crianças a partir de 12 anos com a primeira dose.

Já profissionais da Saúde, idosos a partir de 60 anos e imunodeprimidos também recebem a terceira dose nesta etapa.

Locais de vacinação

A imunização contra a Covid-19 acontece de segunda a sexta-feira nos seguintes locais e horários:

Posto Vera Cruz (Rua Carmem Dias Faria, s/n) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Centro de Saúde I (Rua Acre, nº 1281) das 8 às 11 e das 13 às 16 horas;

Posto Brabância (Praça Armando de Paula Assis, s/n) das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas;

Posto Santa Elizabeth (Rua Saul Bertolaccini, s/n) das 13 às 16 horas.

Já a vacinação no posto Bannwart (Rua Avenida Delfina Lopes Peres, s/n) acontece de segunda, quarta e sexta-feira, das 8 às 12 horas.