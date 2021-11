São Manuel passa a oferecer fisioterapia em domicílio a pacientes recuperados da covid-19

Pessoas que estão sendo atendidas passaram por protocolo elaborado

Da Redação

A Diretoria de Saúde de São Manuel iniciou as sessões de fisioterapia domiciliares nas pessoas que contraíram COVID-19, a fim de acelerar o processo de recuperação motora e respiratória dos pacientes.

As pessoas que estão sendo atendidas passaram por protocolo elaborado e, após a avaliação clínica realizada pelos médicos da rede municipal, estão recebendo esse atendimento.

“A Diretoria de Saúde possui todos os dados da demanda e regulação para o atendimento do Pós-Covid e as sessões de fisioterapia serão importantes no processo de recuperação física, motora e também emocional dessas pessoas. É um trabalho importante que irá proporcionar uma melhora mais rápida as pessoas que estarão sendo atendidas”, disse a diretora de Saúde, Patrícia Rossanesi.

No enfrentamento constante contra o COVID-19, o Município deve iniciar a aplicação da terceira dose da vacina aos maiores de 18 anos de idade (após 5 meses terem tomado a segunda dose) dentro dos próximos dias. Toda a vacinação continua sendo realizada no poliesportivo, das 9 às 15 horas, de segunda à sexta-feira. Nos últimos dias, o número de pessoas que estão atrasadas com relação a segunda dose vem diminuindo e há 26 dias não é registrado nenhum caso positivo da doença na cidade. O ciclo vacinal completo agora prevê a imunização com a segunda e terceira dose contra o COVID-19.

PROJETO ENFRENTAR

Outro projeto importante que deverá ser iniciado dentro dos próximos dias, também visando o atendimento às pessoas que perderam familiares ou amigos pela COVID-19, será o “Enfrentar”, onde psicólogas e assistentes sociais contratadas pela Diretoria de Promoção Social iniciarão um trabalho para auxiliar essas pessoas a enfrentar as perdas e consequentemente o luto.

As profissionais para este trabalho especifico estão sendo contratadas após a realização de processo seletivo.

“Esse período da vivência e enfrentamento do luto é importante para que as pessoas se recuperem emocionalmente das consequências que a pandemia provocou nas famílias. É nesse aspecto que as nossas psicólogas e assistentes sociais irão atuar”, explica a diretora da Promoção Social, Lilian Fusco.