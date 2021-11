São Manuel promove, pela 1ª vez, atividades alusivas à Semana da Consciência Negra

Atividades ocorrem entre os dias 15 e 20 deste mês

São Manuel promove, pela primeira vez, a Semana da Consciência Negra, entre os dias 15 e 20 deste mês com as mais diversas ações ligadas à cultura negra e principalmente à compreensão social do que representa o preconceito racial na relação entre as pessoas em todos os níveis.

ESCOLAS PÚBLICAS – Atividades que envolveram ludicamente crianças e adolescentes na forma de teatro, dança, exibição de vídeos e principalmente discussões em roda de conversa;

CASA SANTA MARIA – Nas dependências da Casa Santa Maria, instituição de acolhimento a menores, realização de danças, cantos e teatro;

BIBLIOTECA MUNICIPAL – De 15 a 20/11, exposição de quadros e esculturas da artista internacional Maria Amélia de Souza Aranha, com obras que remetem ao negro e também exposição de fotos e documentos históricos relatando a cultura negra na cidade;

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA – Exposição de fotos e poesias no hall de entrada;

TEATRO MUNICIPAL – Dia 20/11, às 14 horas, apresentação e diplomação de capoeira com grandes mestres da região;

CCI (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) – Dia 20/11, às 20 horas, encerramento da semana com homenagens, poesia e música ao público com autoridades e membros do Conselho Municipal da Cultura Negra.