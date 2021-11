Sebrae-SP oferece mais de 1,4 mil vagas para cursos gratuitos em novembro com foco nas vendas de Natal

Aulas estão disponíveis entre os dias 15 e 30 de novembro de forma presencial ou remota

Da Redação

O mês de novembro chegou e com ele donos e donas de pequenos negócios já começam a intensificar as estratégias de vendas para o Natal. Pensando nisso, o Sebrae-SP oferece 1.440 vagas para cursos gratuitos de capacitação com foco nas vendas de final de ano, tanto para lojas físicas quanto para e-commerce. As oportunidades fazem parte do programa Sebrae Inova – Comércio e Serviços, com aulas disponíveis entre os dias 15 e 30 de novembro em todo o Estado de São Paulo, de forma presencial ou remota.

Entre os 48 cursos oferecidos no período, estão turmas para os temas “Vitrines e Exposição de Produtos”, “Visual Merchandising”, “Análise de Perfil do Consumidor: o que seu cliente deseja”, “Experiência Digital do Usuário para Conversão em Vendas”, “Funil de Vendas do Comércio Eletrônico”, “Inbound Marketing”, “Técnicas de Vendas Consultivas”, “Técnicas de Vendas no Varejo” e “Experiência de Compra do Cliente”. Cada turma terá, no máximo, 30 vagas. As pessoas interessadas podem buscar mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou procurarem o escritório do Sebrae-SP mais próximo.

“Por conta das mudanças no comportamento de consumo das pessoas diante da pandemia e a retomada das atividades, a tendência é que o Natal de 2021 seja mais híbrido, com vendas presenciais e online. Portanto é fundamental que empreendedores e empreendedoras busquem capacitações e se preparem adequadamente pensando em estratégias de vendas que contemplem todas as preferências dos clientes”, explica o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.