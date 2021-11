Prefeitura decreta luto oficial pelo falecimento da professora Mara Corrêa

Mara foi a primeira mulher eleita como vereadora, em 1982.

A Prefeitura de Botucatu decreta luto oficial de 3 dias no Município, pelo falecimento de Mara Fátima Neves Pires Corrêa.

Mara marcou a história do Município sendo a primeira mulher eleita como vereadora, no ano de 1982. Com larga carreira como professora, deixou um importante legado de liderança e representatividade.

Mara Fátima Neves Pires Corrêa faleceu na última quinta-feira, 18, aos 69 anos.

A Prefeitura de Botucatu estende condolências e sentimentos de pesar a todos os familiares e amigos de Mara.

