Curso de costureiro de máquina industrial abre nova turma em Avaré

Da Redação

Estão abertas até sexta-feira, 26, as inscrições para a segunda turma do curso “Costureiro de Máquina Reta e Overloque”. A capacitação gratuita é uma parceria entre Senai, Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, e empresas do ramo têxtil e de vestuário da cidade.

A proposta do município é capacitar mão de obra para o mercado local. Uma nova turma foi criada devido à grande procura. As aulas têm início em 1º de dezembro e seguem até 31 de janeiro de 2022, sendo ministradas no período da tarde e à noite.

O candidato que concluir o curso tem possibilidade de contratação pelas empresas do setor. As atividades são realizadas na Unidade Móvel do Senai (estacionada no Sesi) e na empresa Lunelli, que cedeu o espaço para o treinamento.

Matrícula

É preciso ter no mínimo 18 anos de idade e finalizado o ensino fundamental. As matrículas podem ser feitas no Centro de Atendimento ao Trabalho e Empreendedor (Cate) das 9 às 16 horas. O órgão está localizado na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580, centro).

O candidato deve apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Outras informações pelo telefone (14) 3732-1923.