DJ Alok envia mensagem de incentivo a alunos de escola da região de Botucatu

Proposta busca amenizar desestímulo ao ensino por alunos agravado pelo período da pandemia

Por Vinícius Nunes Alves e Graziela Valença da Silva**

Como alerta estudo do Banco Mundial, a pandemia trouxe uma defasagem evidente na aprendizagem dos estudantes da América Latina. Além disso, só no Brasil e no primeiro ano da crise sanitária, a evasão escolar de crianças e adolescentes (seis a 17 anos) aumentou 12%, aponta relatório do Banco Interamericano do Desenvolvimento. Mesmo mais recentemente, o risco da intensificação do abandono merece atenção, especialmente no alunado de famílias mais pobres.

O alento é que a partir de grandes crises, também se edificam novas oportunidades de crescimento e uma delas é a aproximação da tecnologia digital no trabalho e na interação de professores e alunos. Além de alento com aprendizado, nesta fase pandêmica, quaisquer estímulos para a educação básica são oportunos e bem-vindos, e têm efeito amplificado quando vêm de pessoas famosas com engajamento social. Foi o que aconteceu na sexta-feira (18) com a Escola Estadual Egildo Paschoalucci, em Pereiras, pertencente à Diretoria de Ensino da Região de Botucatu, e que tem como dirigente Rosilene Aparecida Palugan Vargas.

No caso, a iniciativa da professora Cláudia Pereira Ferraz de contar um pouco da realidade da escola para assessoria do famoso artista e DJ Alok, com aproximadamente 26 milhões de seguidores no Instagram, rendeu uma resposta de estímulo do próprio Alok com quase um minuto para toda a comunidade escolar. Dentre os profissionais da equipe gestora da E.E. Egildo que apoiaram o contato com o DJ, vale mencionar: o diretor Rogério de Morais, as vice-diretoras Andrelina Vieira de Miranda e Michele Aparecida Soares, e os professores coordenadores gerais Jean Augusto Bimbati de Miranda e Marilza Tomazella Paladini. Confira a transcrição do recado do Alok abaixo:

“Olá a todos estudantes, professores e funcionários da Escola Egildo de Pereiras. Aqui é o Alok. Estou gravando este vídeo aqui primeiramente para mandar um grande abraço para todo mundo. E, segundo, um recado para os estudantes para que não abandonem a escola, não desistam do ensino porque é através da escola, da educação e do conhecimento que a gente vai conseguir realmente levar a transformação, e um dia conseguir trazer uma mobilidade social maior. Então, estou junto com vocês, não abandonem a escola porque vocês vão acabar abandonando parte do futuro também. Então não se abandonem, tá bom? Tamo junto, grande abraço pra todo mundo aí. É nóis e tá sentindo a energia? Valeu.”

*Vinícius Nunes Alves é Licenciado e Bacharel em Ciências Biológicas – IBB/UNESP. Mestre em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais – Inbio/UFU. Especialista em Jornalismo Científico – Labjor/UNICAMP. É membro colaborador do Blog Natureza Crítica – divulgação científica em meio ambiente. Professor Escolar da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

**Graziela Valença da Silva é Licenciada em Ciências Biológicas – FC/UNESP. Mestre e Doutora em Zoologia – IBB/UNESP. Professora Coordenadora de Ciências do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Botucatu.