Leleka Hipper faz sorteio de vales-compra a clientes; confira os vencedores:

Três vencedores levaram vales-compra de R$ 100, R$ 200 e R$ 300

Da Redação

A Leleka Hipper de Botucatu promoveu nesta sexta-feira, 19 de novembro, o sorteio de sua promoção de inauguração em Botucatu. Três vencedores levaram vales-compra de R$ 100, R$ 200 e R$ 300 para adquirir produtos na própria loja.

Centenas de clientes participaram do sorteio, que contou com transmissão ao vivo do Notícias. Todos os contemplados serão contatados pela loja para que façam a retirada dos prêmios.

Os vencedores foram:

Vale-compra de R$ 100: Freison Coutinho

Vale-compra de R$ 200: Denise R. C. Jacomete

Vale-compra de R$ 300: Claudia L.B. Soares

A Leleka Hipper foi inaugurada em 28 de outubro e se tornou uma das principais referências no varejo de Botucatu e região. Mais de 20 mil itens que vão desde utilidades para o lar, decoração, eletrônicos, presentes, cozinha, papelaria, pet e brinquedos. Diversos produtos são importados e exclusivos da rede, que prioriza variedade de marcas e modelos.

A loja está Rua Amando de Barros, 1433 e atende todos os dias das 9 as 22 horas. Contato via WhatsApp: (15) 3305-1004

Leia mais: