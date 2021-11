Sebrae e Thiago Nigro ensinam empresários de Botucatu e região a descomplicarem as finanças

Pesquisa revelou que 76% dos brasileiros não administram bem suas contas durante a pandemia

Da Redação

Com o objetivo de orientar as pessoas e desmistificar, de uma vez por todas, o controle das finanças, o Sebrae, com o apoio do Mercado Livre e da Fecomercio-SP, realiza nesta terça-feira, dia 23 de novembro, das 19h30 às 21h30, o evento online “Descomplique as finanças pessoais e empresariais”. A ação contará com a presença do criador e apresentador do canal “O Primo Rico”, Thiago Nigro, além do consultor de finanças do Sebrae-SP, Leonardo Tegg. As pessoas interessadas podem se inscrever gratuitamente pelo link https://bit.ly/ SebraeThiagoNigro. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.

Pesquisa do Instituto Axxus em 2021 revelou que 76% dos brasileiros não estão administrando bem suas contas durante a pandemia, enquanto 86% tiveram as finanças prejudicadas durante o período de isolamento social. Apenas 8% acreditam que estão fazendo uma boa administração do dinheiro.

Pensando nisso, na primeira hora de evento, Thiago Nigro, considerado um dos maiores influenciadores do segmento na atualidade, vai falar sobre a importância de organizar bem as finanças pessoais e vai mostrar o impacto que uma má gestão pessoal do dinheiro pode causar dentro de uma empresa.

Já na parte final, o consultor de finanças do Sebrae-SP, Leonardo Tegg, vai destacar as principais ações e estratégias para empreendedores e empreendedoras criarem um planejamento financeiro adequado que leve em consideração pontos importantes, como as fontes de receitas existentes, a estrutura de custos, o fluxo de caixa, entre outros.

“Fazer o acompanhamento das finanças é imprescindível, ainda mais neste momento de retomada. Vamos mostrar neste evento maneiras eficazes de fazer essa gestão, possibilitando às pessoas que controlem melhor o seu dinheiro identificando possíveis problemas que as impedem de conquistarem seus desejos pessoais ou passem a explorar melhor as oportunidades para alavancarem seus negócios”, comenta o diretor de administração e finanças do Sebrae-SP, Guilherme Campos.

SERVIÇO

Descomplique as finanças pessoais e empresariais

23 de novembro de 2021, das 19h30 às 21h30

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/ SebraeThiagoNigro

Mais informações: 0800 570 0800