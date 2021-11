AAB sofre nova goleada e está eliminada da Liga Paulista de Futsal

Foram duas derrotas nesta fase da Liga Paulista

Da Redação

Jogando em Dracena pela partida de volta das quartas da Liga Paulista de Futsal 2021, a AAB Futsal não resistiu a forte pressão dos donos da casa e acabou derrotada pelo placar de 6×0, e assim foi eliminada da LPF 2021.

Os donos da casa, com melhor campanha na competição agora enfrentam o Barão de Mauá / Ribeirão nas semifinais.

No primeiro confronto entre as equipes, Dracena havia aplicado goleada de 4 a 0. Isso fez com que a AAB precisasse de duas vitórias (uma no tem