Sao Manuel inicia aplicação da dose adicional da vacina contra a Covid a maiores de 18 anos nesta segunda (22)

Da Redação

Toda a população adulta com idade a partir dos 18 anos poderá se vacinar com a dose adicional (terceira) contra o COVID-19. A nova orientação do Plano Estadual de Imunização (PEI) segue a diretriz do Programa Nacional de Imunização (PNI) e vale para todas as pessoas que tomaram as duas doses há pelo menos cinco meses, ou seja, quem completou seu ciclo vacinação até o mês de junho.

A Diretoria Municipal de Saúde anunciou que irá começar a imunizar as pessoas com 18 anos ou mais de idade com a terceira dose a partir da próxima segunda-feira, dia 22, com a vacina que estiver disponível em seu estoque. A vacinação continuará sendo realizada no Poliesportivo, das 9 às 15 horas, de segunda à sexta-feira. Porém, a Diretoria de Saúde estuda levar a vacinação até os bairros da cidade, inclusive estendendo o horário da imunização, onde haja uma incidência maior de pessoas que ainda não foram imunizadas, nem com a segunda dose. Esse número, felizmente, vem caindo diariamente e a Vigilância Epidemiológica do Município monitora a situação.

Dose adicional agora após 5 meses

A dose adicional era recomendada inicialmente apenas a quem tinha mais de 60 anos de idade, aos profissionais da saúde e imunossuprimidos, com um intervalo de seis meses. Com a nova determinação, os maiores de 18 anos, com intervalo de 5 meses após terem tomado a segunda dose, poderão receber a dose adicional.

Importante destacar que os imunizantes disponíveis na rede pública de saúde são seguros, eficazes e podem ser utilizados nesta estratégia vacinal. Assim, no Estado de São Paulo o imunizante para a dose de reforço será aquele que estiver disponível no posto de vacinação: Pfizer, Coronavac e até mesmo Astrazeneca.

Ainda seguindo o Governo Federal, quem tomou a dose única da vacina da Janssen deverá tomar uma segunda dose após oito semanas e, após cinco meses de completar o ciclo vacinal, já poderá receber a dose de reforço. O Estado de São Paulo, porém, não conta com estoque deste imunizante e aguarda o envio de doses do Ministério da Saúde para definir a adesão às novas diretrizes com relação a esta vacina e poder passar para as pessoas que foram imunizadas com essa vacina, até então, cuja orientação inicial era que seria necessária uma única dose.