Bauru: ações emergenciais no Rio Batalha elevam o nível de captação e rodízio é suspenso

Trabalhos para a desobstrução e desassoreamento se concentrarão em duas etapas

Da Redação

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) deu início aos trabalhos para desobstrução e desassoreamento do Rio Batalha e afluentes na tarde desta terça-feira (23).

Uma máquina escavadeira hidráulica da Autarquia procedeu a retirada de parte da areia que estava obstruindo o fluxo do rio Batalha. A limpeza possibilitou a liberação de parte do represamento da água em um ponto assoreado e o retorno normal do leito do rio que estava represado. Com esta ação emergencial, o nível da lagoa de captação voltou a subir e o rodízio de 24/24h anunciado nesta quarta-feira (24) ficará suspenso.

Profissionais do departamento técnico e engenheiro do Setor de Controle de Perdas do Departamento sobrevoaram a região com drones e realizaram pesquisas ao longo do Rio Batalha e seus afluentes no início do mês de novembro, a fim de encontrar uma solução para aumentar a oferta de água aos bairros que dependem do sistema Batalha/ETA.

Após solicitação, a Defesa Civil autorizou ao DAE a executar obras de desassoreamento do Rio Batalha no trecho compreendido entre a captação e a Rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó, onde o rio apresenta vários pontos de assoreamento e grande quantidade de água represada.

Os trabalhos para a desobstrução e desassoreamento se concentrarão em duas etapas. Inicialmente, a autarquia procederá a retirada de areia no leito original do Rio Batalha para liberar o fluxo de água com o auxílio de uma máquina escavadeira do Departamento. A segunda fase dará início ao desassoreamento de uma área de aproximadamente 200 metros, com a utilização de uma escavadeira Anfíbia, ainda em processo de contratação. Essas medidas visam permitir a liberação de represamentos e possibilitar o fluxo de água até a captação.

O projeto para a limpeza da lagoa de captação está em andamento e com previsão para ser executado no período das chuvas.