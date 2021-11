Câmara de Botucatu entrega prêmio Atirador do Ano

Este ano, o homenageado foi o atirador nº 23, Flávio Henrique da Silva Rocha

Na manhã desta quinta-feira, 25 de novembro, vereadores e integrantes da Câmara de Botucatu acompanharam a formatura da turma 2021 do Tiro de Guerra 02-048 e entregar o Diploma Atirador Destaque do Ano. A honraria foi instituída em 2010 pela resolução 343 e tem o objetivo de, anualmente, homenagear um atirador que se sobressaiu durante as instruções do Tiro de Guerra.

Este ano, o homenageado foi o atirador nº 23, Flávio Henrique da Silva Rocha, que recebeu o diploma das mãos do presidente da Câmara, vereador Palhinha (DEM). Também estiveram presente na cerimônia matinal os vereadores Cula (PSDB), Marcelo Sleiman (DEM), Sargento Laudo (PSDB) e Silvio (Republicanos).

O Tiro de Guerra, ou simplesmente “TG”, possibilita a jovens botucatuenses do sexo masculino a prestar o serviço militar obrigatório.