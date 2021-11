Frota de veículos de Botucatu cresce 140% em duas décadas; Câmara aprova pedido para contratação de agentes de trânsito

Agente oferece suporte para a população nos horários de pico e garante a fluidez do tráfego

Na última semana, dois acidentes de trânsito chamaram a atenção da população botucatuense. Em um deles, duas mulheres foram atropeladas por um motociclista enquanto atravessavam em uma faixa de pedestre da Rua Amando de Barros, no Centro. No outro, um carro descontrolado invadiu um posto de emplacamento na avenida Vital Brazil.

Para que haja mais controle e fiscalização, o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento, aprovado na última sessão da Câmara, para a contratação de agentes de transporte e trânsito. O pedido, direcionado ao prefeito Mário Pardini e ao secretário adjunto para Assuntos do Transporte Coletivo, Rodrigo Fumis, traz dados importantes que corroboram a demanda, como o aumento da frota de veículos do município e também o crescimento populacional.

“A quantidade de carros aumentou significativamente na cidade. Em 20 anos, saltou de 28.194 veículos para 67.740, ou seja, mais de 140%. Isso aconteceu também com o número de motos, indo de 4.681 para 22.098. Diante disso, precisamos ter mais agentes nas ruas para autuar irregularidades e fazer fiscalizações gerais”, declara o vereador.

Ainda de acordo com o documento, os agentes de transporte atuariam também em ações educativas de trânsito junto à comunidade. “Houve ainda um aumento populacional em Botucatu. A estimativa é de que hoje a cidade tenha mais de 148 mil habitantes. Precisamos promover ações educativas nesse âmbito e reforçar as orientações”, diz Lelo.

Mais segurança

A função principal do agente é operar e controlar o trânsito, principalmente em entradas e saídas de escolas e cruzamentos com semáforos em manutenção. O agente oferece suporte para a população nos horários de pico e garante a fluidez do tráfego. De acordo com dados do Infosiga, sistema do Governo do Estado de São Paulo, entre janeiro e outubro deste ano, mais de 700 acidentes não fatais foram registrados em Botucatu.