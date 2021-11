Governo de SP conclui pagamento da primeira etapa do Vale Gás

Vale Gás é um programa de transferência de renda que garante o pagamento de três parcelas

Da Redação

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, concluiu neste mês o pagamento da terceira parcela do Vale Gás para as 104 mil famílias beneficiárias na primeira fase do programa.

A previsão é que até o próximo dia 20/12, as outras 311 mil famílias, que integram a segunda fase, recebam a última parcela.

O Vale Gás é um programa de transferência de renda que garante o pagamento de três parcelas de R﹩ 100 para a compra de botijões de gás de cozinha (GLP 13kg). Esse benefício integra o programa Bolsa do Povo, maior programa de proteção social da história de SP.

Lançado em junho, o programa Vale Gás beneficia 415 mil famílias nos 645 municípios paulistas. O auxílio, operacionalizado pela PRODESP, é voltado a famílias cadastradas no CadÚnico (sem o Bolsa Família) e com renda per capita de até R﹩ 178,00. O investimento total neste auxílio é de R﹩ 128 milhões.

O pagamento ocorre por meio do cartão do Bolsa do Povo e para saber se tem direito ao benefício, o cidadão deve acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo e fazer a consulta utilizando o número NIS da família.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar gratuitamente para a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800. O programa também disponibiliza o assistente virtual do Bolsa do Povo via Whatsapp, pelo número (11) 98714-2645, para orientações aos usuários.