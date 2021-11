Pesquisa aponta procura de brasileiros por qualificação profissional através de cursos on-line

Os principais fatores que motivaram a busca foram o aumento na renda e a transição de carreira

Da Agência Educa Mais Brasil

Os cursos on-line sempre foram uma opção para quem busca adquirir conhecimento em uma ou mais áreas profissionais, pela facilidade e flexibilização, e são vistos como uma oportunidade para se especializar sem afetar diretamente a rotina de trabalho, estudos e demais afazeres do dia a dia.

De acordo com dados da Hortmart, plataforma que oferece aulas e outros produtos digitais como e-books e mentorias, a maioria das pessoas que consomem cursos on-line recorre à formação a distância e de curta duração almejando transição de carreira e aumento na renda.

A pesquisa mapeou o perfil dos consumidores de especializações on-line e concluiu que dois terços do público são mulheres, cuja faixa etária predominante é de pessoas entre 25 e 34 anos, os chamados “millenials”. Os principais temas de interesse desse público, segunda a pesquisa, estão relacionados às áreas de finanças e negócios; marketing e vendas; carreira e desenvolvimento pessoal.

Para 93% dos entrevistados, os cursos os ajudaram ou estão ajudando na transição de carreira. Nesse contexto, 38% citaram querer aumentar a renda ou salário atual como a principal motivação. Já 35% afirmaram que queriam gerar uma nova renda ou renda extra. Para 15% a busca foi para mudar de área de atuação e para 9%, trocar de carreira. Já aqueles que procuraram um curso on-line para ter mais conhecimento sobre um novo assunto ou tema foram 44%.

Ainda conforme a pesquisa, 85% das pessoas entrevistadas afirmaram que atingiram total ou parcialmente seus objetivos, enquanto cerca de 68% respondeu que foi possível alcançar pelo menos em parte os objetivos financeiros que os levaram a fazer o curso, e cerca de metade declarou ter aumentado a renda depois de fazer o curso.

Pessoas das classes B e C são as que mais se destacam entre os consumidores de cursos on-line, representando 80% do total. Desses, pelo menos 72% possuem o ensino superior completo.

Para a vice-presidente de marketing da Hotmart, Nathalia Cavalieri, o mercado dos cursos on-line tem ganhado cada vez mais relevância, especialmente com a pandemia. “Como a necessidade do isolamento social fez com que as pessoas e empresas se adaptassem aos eventos, trabalhos e reuniões on-line, isso se estendeu também para a área da educação”, destaca.