Prefeitura de Botucatu fará pagamento integral do 13º salário e vale a servidores

Valor total da quitação é de R$ 20 milhões

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu realizará por mais um ano consecutivo o pagamento antecipado do salário de novembro e do 13º salário, bem como o pagamento do vale-alimentação em dobro.

Os quase 3 mil servidores ativos e inativos da Prefeitura terão seus vencimentos referentes à folha do mês de novembro liquidados na próxima sexta-feira, 26.

Já o vale-compra-alimentos em dobro, será creditado no dia 1º de dezembro (quarta-feira). Por fim, também seguindo o que foi realizado nos últimos anos, o pagamento do 13º salário será feito em parcela única, no próximo dia 1 de dezembro.

As medidas, que reconhecem o importante trabalho do funcionalismo, são possíveis graças à gestão austera e a otimização dos recursos municipais. Elas contribuem para o planejamento das despesas de final de ano e trazem maior comodidade ao servidor, que pode contar com estes recursos antes do prazo final previsto pela legislação.

A soma dos valores referentes à folha do mês de novembro, mais o 13º salário e o vale-compra-alimentos pago em dobro dos servidores públicos municipais ativos e inativos e pensionistas, é de aproximadamente R$ 20 milhões, que serão injetados na economia de Botucatu durante o mês de dezembro.