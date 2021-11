Procon orienta sobre compra segura na Black Friday

Consumidor deve estar alerta para a existência de empresas fantasmas

Da Redação

A Black Friday, evento de descontos e promoções que acontece amanhã (26/11), pode ser uma boa oportunidade para quem quer ou precisa comprar determinado produto ou serviço. O Procon-SP dá algumas dicas a fim de que a data seja bem aproveitada e não se transforme em um problema.

Golpes e sites falsos

O consumidor deve estar alerta para a existência de empresas fantasmas que criam sites falsos e oferecem ofertas enganosas. Os dados do fornecedor devem ser sempre checados antes de qualquer compra ou contratação.

Conferir o endereço no Google Maps e observar se a empresa tem como endereço físico um local em que não há nenhuma atividade; consultar o CNPJ no site da Receita Federal e verificar se a empresa foi criada há poucos dias são medidas importantes.

Antes de realizar uma compra online é recomendável também consultar a lista de sites de empresas que são más fornecedoras; a lista “Evite esses Sites” é disponibilizada no site do Procon-SP; veja aqui

Além disso, deve-se evitar clicar em links enviados por email, WhatsApp ou mensagens; o indicado é o consumidor buscar a empresa por sua própria iniciativa. “Tome você, consumidor, a iniciativa de procurar o site. É muito mais seguro e assim é mais fácil evitar problemas”, alerta Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

Boletos Falsos e Pix

É fundamental ter muito cuidado com boletos falsos; o consumidor deve ler o boleto com cuidado e conferir todos os dados antes de finalizar o pagamento – como o nome da empresa, data, CNPJ etc.

Caso o consumidor caia nesse golpe, pode procurar o Procon-SP, ou o Procon de sua cidade, para que o órgão de defesa tente intermediar uma solução com o banco.

Outro ponto a ser observado é quanto ao pagamento via Pix – o consumidor deve se assegurar quanto ao destinatário do pagamento, já que esse meio não possibilita estorno de valores.

Pesquisa de preços

É importante fazer uma pesquisa de preços, evitando comprar no primeiro local e comparando os valores em diferentes fornecedores.

Verificar o preço total, incluindo todas as despesas, como preço de frete, eventuais despesas contratuais e, no caso de compras a prazo, o valor das prestações, os juros etc. também são medidas necessárias.