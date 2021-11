Secretaria de Saúde promoverá campanha de testagem de HIV e Sífilis

Todas as 22 Unidades de Saúde e o Espaço Saúde executam o teste rápido de HIV e sífilis

Neste ano de 2021, ocorre a 14ª edição da Campanha Fique Sabendo, uma campanha de iniciativa do Programa Estadual de DST/AIDS do Estado de São Paulo para testagem do HIV e da sífilis.

A Secretaria de Saúde de Botucatu, através do Programa Municipal DST/AIDS, realiza na cidade a campanha que tem por objetivo estimular a população a realizar o teste de HIV e de sífilis, principalmente aqueles que possuem vida sexual ativa, que nunca realizaram o teste de HIV ou sífilis na vida e pertencem aos grupos mais atingidos pela Aids e pela sífilis.

Todas as 22 Unidades de Saúde e o Espaço Saúde, ao lado do SAMU, executam o teste rápido de HIV e sífilis e oferecem suporte, tratamento e acompanhamento, não só na campanha, mas durante todo o ano, intensificando as ações neste período.

Serão realizadas também atividades de Campanha, com a realização dos testes em alguns pontos da cidade:

– Dia 02/12 (quinta-feira) – Praça do Bairro – das 9 às 13h30;

– Dia 04/12 (sábado) – Praça do Bosque – das 9 às 13h30;

– Dia 05/12 (domingo): Porto Said – das 9 às 11h30, e Rio Bonito – das 12 às 15 horas;

– Dia 09/12 (sexta-feira) – Cohab I – Das 18 às 21 horas;

– Dia 10/12 (sexta-feira) – Praça do Itamaraty – das 18 às 21 horas.

“A Campanha também visa promover o acesso ao teste, ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico, vincular o portador do HIV à referência e ofertar o tratamento imediatamente após o diagnóstico. A Aids permanece entre as cinco principais causas de morte entre homens e mulheres de 25 e 34 anos de idade no estado. A maioria das pessoas infectadas não acha que precisam se testar”, afirmou Thaís Renata Espernega, Coordenadora do Programa Municipal DST/Aids.

O Dia Mundial de Luta Contra a Aids é 1º de dezembro, mas o mês inteiro passa a ser dedicado a atividades direcionadas ao enfrentamento do HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) desde a publicação da Lei 13.504/2017, sancionada pelo presidente da República

Mais informações:

Campanha Fique Sabendo 2021/ Programa Municipal DST/Aids

Telefone: (14) 3811-1125