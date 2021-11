Confira resultado do recurso para redução da taxa do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais

Seleção para o Vestibulinho das Etecs se dará por meio de análise do histórico escolar

Da Redação

Está disponível na internet, o resultado do recurso para redução de 50% da taxa de inscrição do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). O candidato que receber o benefício deve se inscrever, exclusivamente pelo site, em um único curso na Etec de sua escolha, até 30 novembro.

As Escolas Técnicas disponibilizam computador e acesso à internet aos interessados na inscrição. É necessário fazer o agendamento na unidade. Para usar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza (CPS).

A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica, disponíveis no site é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 anos.

Processo Seletivo

A seleção para o Vestibulinho das Etecs se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online. O processo seletivo para o primeiro semestre de 2022 oferece 87.415 vagas para os Ensinos Técnico, Integrado, Médio com ênfase e Especialização Técnica.

Esse número inclui 47.070 vagas para os cursos técnicos presenciais, semipresenciais e online, destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que oferecem um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) que funcionam por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação.

Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico as 36.915 vagas estão distribuídas entre os programas: Novotec Integrado (com opções em tempo integral (M-Tec PI), ou em um único período (M-Tec) e Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), que permite a conclusão dos Ensinos Médio, Técnico e Superior Tecnológico em cinco anos, um ano a menos que o período previsto para cursar as três modalidades.).

Já o Ensino Médio com ênfase (itinerário formativo) oferece 2.725 vagas, enquanto os cursos de Especialização Técnica disponibilizam 705 vagas, distribuídas entre os formatos presencial e online.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Etecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

As dúvidas podem ser direcionadas para os telefones da Capital e Grande São Paulo (11) 3471- 4071 e nas demais localidades: 0800 772 2829 ou pelo site.