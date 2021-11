Cury avança nas tratativas para conquista de sede da Associação Portas Azuis

Entidade sem finalidade lucrativa presta diversos serviços relacionados ao TEA

Da Redação

Na manhã de terça-feira, 23 de novembro, o deputado estadual Fernando Cury esteve na Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), acompanhado do delegado seccional de polícia de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte, representando a Associação Portas Azuis – Autismo em Ação, entidade dedicada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Botucatu.

Cury e Talamonte se reuniram com o secretário General João Camilo Pires de Campos para tratar da concessão de um prédio, de posse da Polícia Militar, que venha se tornar a sede da entidade.

“Todos os trâmites internos na Secretaria da Segurança já foram cumpridos. O próximo passo é o registro do estatuto da entidade, para que a sessão de uso do espaço possa se concretizar”, afirma o parlamentar.

O deputado Fernando Cury, enquanto presidente do CONDECA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente), aprovou R$ 144 mil para a entidade desenvolver suas atividades e já assumiu o compromisso de destinar, por meio de emendas impositivas neste final de ano, recursos para que sejam feitas as adequações do prédio para pleno funcionamento da entidade.

A Associação Portas Azuis é uma entidade de direito privado, sem finalidade lucrativa, que presta diversos serviços relacionados ao TEA, como acolhimento, orientação familiar, conscientização e inclusão.

Ainda estiveram presentes na reunião o chefe de investigação da Seccional de Botucatu, Dr. Jofre Ventrella, e o assessor parlamentar da SSP, Renato Leme.