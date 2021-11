Ônibus bate e derruba poste em avenida de Conchas

Choque destruiu parte frontal do ônibus. Não houve feridos

Da Redação

Um ônibus que fazia transporte de funcionários de uma empresa de Conchas colidiu contra um poste na Avenida Gregório Marcos Garcia, na região Central.

Segundo consta, o veículo trafegava por volta das 3 horas desta sexta-feira, 26 de novembro, quando o motorista teria perdido o controle e colidido com o poste. O choque destruiu parte frontal do ônibus. Mesmo com alguns dos trabalhadores da empresa no interior do veículo, não houve feridos.

As causas serão apuradas pela Polícia Civil.