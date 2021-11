Professora Carmem Monti Juliani é a primeira professora emérita do curso de enfermagem da Unesp Botucatu

Ela se torna a primeira professora do curso de enfermagem a se tornar emérita

Da Redação

Em cerimônia realizada na Sala da Congregação, na tarde de quarta-feira (24), a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP) outorgou oficialmente à professora Carmen Maria Casquel Monti Juliani o título de Professora Emérita, sendo a primeira do curso de Enfermagem. Essa honraria é conferida aos docentes já aposentados, que atingiram alto grau de projeção no exercício de sua atividade acadêmica.

A mesa diretora dos trabalhos foi composta pela Professora Associada Maria Cristina Pereira Lima, diretora da FMB; Professora Titular Jacqueline Costa Teixeira Caramori, vice-diretora da FMB; Professor Doutor José Carlos Souza Trindade Filho, chefe de gabinete do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e pelo Professor Doutor Trajano Sardenberg, vice-diretor presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp).

Marcaram presença na solenidade, a Professora Titular Cristina Maria Garcia de Lima Parada, chefe do Departamento de Enfermagem e a Professora Doutora Cátia Regina Branco da Fonseca, vice-chefe do Departamento de Pediatria; o ex-deputado federal Milton Monti, além de familiares das novas eméritas.

A tarefa de apresentar a trajetória acadêmica da Professora Carmen coube à Professora Associada Wilza Carla Spiri. “Homenagear a Carmen é uma honra e uma responsabilidade porque ela é grande. A convivência próxima me permite afirmar que essa grandeza é demonstrada pelo seu caráter, integridade, honestidade e dedicação em tudo que se propõe a fazer. Com certeza, sua formação é responsável pela profissional que ela se tornou e que hoje estamos aqui para ratificar”, declarou.

Ao citar um recorte de 30 anos de sua atuação profissional junto a FMB, a Professora Carmen Juliani direcionou seu discurso para três tópicos: a invisibilidade e o gigantismo da Enfermagem, a gratidão pelas oportunidades e a honra e felicidade pelo momento vivido com a aprovação de seu nome para o título de emérita. “Estou muito feliz por estar representando a Enfermagem e por esse reconhecimento. Se esse momento contribui para aumentar a visibilidade da Enfermagem, isso amplia a minha felicidade. Muito obrigada a todos. Viva a democracia, viva o SUS, viva a Unesp, viva a FMB e viva a Enfermagem”, declarou.

Um vídeo elaborado pelo Departamento de Enfermagem, ricamente ilustrado com imagens, trouxe detalhes da vida pessoal e profissional da Professora Carmen. Após a leitura do termo de outorga pela diretora técnica acadêmica, Silvia Sacramento Araujo Vieira, a nova emérita assinou o documento e depois recebeu o capelo e o título das mãos da diretora e da vice-diretora da FMB.

Ao final, houve o descerramento simbólico dos quadros da professora que passará a compor, definitivamente, a Galeria dos Professores Eméritos da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Carmen Maria Casquel Monti Juliani

Graduação em Enfermagem (1987) pela Universidade de São Paulo- EERPUSP. Mestrado (1996), Doutorado (2003) e Livre Docência (2014), todos na Universidade de São Paulo- EEUSP. Docente na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu/SP desde 1992. Atua na graduação e pós-graduação (Programas da Enfermagem e Saúde Coletiva). Experiência em Enfermagem, com ênfase em Gerenciamento de Serviços de Saúde e Enfermagem e Informática em Enfermagem. Coordenou Cursos de Especialização em Formação Pedagógica (PROFAE) e em Gestão em Saúde (UNESP-CAPES UAB). Foi Chefe do Departamento de Enfermagem (2009-2013). Foi membro da Câmara Técnica do COREN/SP (2012). Foi membro do Conselho de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Enfermagem (2006-2016). Representa o formador no Núcleo de Educação Permanente e Humanização do Pólo Cuesta (DRS VI). Membro fundador do NEAD-Tis da FMB. Membro fundador da Unidade de pesquisa em Saúde Coletiva (UPESC). Realizou visita técnica na Faculty of Health, York University, Toronto, Canada (2013). Pós doutorado na School of Nursing, The University of British Columbia, Vancouver, Canada (2015-2016).

Professores Eméritos da Faculdade de Medicina (Ordem Alfabética)

Alvaro Oscar Campana (Falecido)

Antonio Carlos Cicogna

Armando Alves (Falecido)

Arthur Roquete De Macedo

Augusto Cezar Montelli

Beatriz Bojikian Matsubara

Carlos Gomes De Araújo (Falecido)

Carmen Maria Casquel Monti Juliani

Cecilia Magaldi (Falecida)

Cleide Enoir Petean Trindade (Falecida)

Dináh Borges De Almeida

Domingos Alves Meira (Falecido)

Eder Trezza

Ercilia Maria Carone Trezza

Francisco Humberto De Abreu Maffei

Giesela Fleischer Ferrari

Helga Verena Leone Maffei

Joel Spadaro

José Carlos Souza Trindade

José Reinaldo Cerqueira Braz

Kunie Iabuki Rabello Coelho

Laurival Antonio De Luca (Falecido)

Luiz Antonio Vane

Luiz Shiguero Matsubara

Marcello Fabiano De Franco (Falecido)

Marco Aurélio De Carvalho Anselmo (Falecido)

Marilza Vieira Cunha Rudge

Mário Rubens Guimarães Montenegro (Falecido)

Neuza Lima Dillon (Falecida)

Paulo Eduardo De Abreu Machado (Falecido)

Pedro Thadeu Galvão Vianna

Shoiti Kobayasi

Vitor Augusto Soares (Falecido)

William Saad Hossne (Falecido)

Yara Marcondes Machado Castiglia