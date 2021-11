São Manuel inicia obras para nova garagem da frota da Educação

Local abrigou, durante anos, a antiga garagem de uma empresa de ônibus e foi abandonado

Da Redação

A Administração Municipal, através da Diretoria de Educação, iniciou no último dia 18 de outubro a construção de uma extensa garagem para abrigar todos os veículos de toda a sua frota na COHAB II, no cruzamento das Ruas José Ciappina, Archangelo Genebra e Adão Ludovico Dinkel.

O local abrigou, durante anos, a antiga garagem de uma empresa de ônibus (a Barra Tur) e foi abandonado quando a mesma deixou de prestar serviços na cidade.

O abandono da área gerou reclamações dos moradores da região, já que a empresa deixou como herança no local carcaças de ônibus velhos que tiveram que ser removidas pela Administração Municipal após ordem judicial. O terreno havia sido objeto de doação feita pela Prefeitura na década dos anos 80 para a empresa de ônibus.

Com o abandono, o local passou a ser ocupado por dependentes químicos e drogados, sem que ela mantivesse nenhum funcionário para a manutenção e vigia no local. Além de não manter mais seus serviços prestados no Município, o que por si só, já seria motivo mais do que suficiente para a Prefeitura reaver a área doada por não cumprir mais o objeto de doação, a empresa resolveu trazer de sua sede – que fica localizada na vizinha cidade de Barra Bonita, carcaças velhas de ônibus, transformando o local num grande depósito de ferro velho.

A Administração Municipal notificou a Barra Tur para que procedesse a retirada das carcaças, mas a mesma ignorou a notificação e não tomou as providências exigidas.

Diante dessa recusa, a Procuradoria Jurídica do Município ingressou com uma Ação Judicial para promover a limpeza e a consequente reintegração da área, o que foi realizado, deixando o local livre para abrigar a nova garagem da Diretoria de Educação.

As obras estão em andamento com a construção de um novo muro, ampliação da área construída existente para uso dos servidores municipais e ainda de nova calçada ao redor de toda a garagem.