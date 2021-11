Sorteio 2432 da Mega-Sena, neste sábado, promete pagar 7 milhões

Cada bilhete simples custa apenas R$ 4,50 e é possível apostar até as 19hs

Da Redação

Mais uma vez, a loteria preferida dos brasileiros acumulou e vai pagar um excelente valor. A Mega-Sena deste sábado, 27/11, distribuirá aproximadamente 7 milhões de reais a quem acertar seus 6 números da sorte. Cada bilhete simples custa apenas R$ 4,50 e é possível apostar até as 19hs, utilizando-se da internet.

Como ninguém acertou os números sorteados no concurso anterior (08 – 11 – 22 – 25 – 26 – 36), os jogadores vão ganhar uma graninha considerável a mais. E este valor pode até ficar maior, caso as pessoas se animem e aumentem o número de bilhetes apostados. A loteria sempre paga uma porcentagem fixa que regula com a quantidade de apostas.

É preciso ficar atento ao resultado da Mega de hoje porque muita gente deixa de receber valores diversos, dos mais ínfimos às fortunas entregues quando a premiação acumula, por simplesmente se esquecer de conferir seus jogos. Não acredita? Pois foi exatamente isso o que aconteceu com um dos ganhadores da Mega da Virada 2020-2021. Ganhou 162 milhões e não foi receber.

Não deixe isso acontecer com você, anote em sua agenda, peça para seu celular te lembrar toda vez que você jogar, e, quando acumular, fique mais atentos ainda. 7 milhões mudam a vida de qualquer pessoa. Um lindo imóvel, um carro confortável, pagar todas as dívidas, ter um bom plano de saúde, abrir um negócio próprio e ainda investir o valor restante. Quem não quer?

A Mega-Sena é um dos jogos mais fáceis disponibilizados pela loteria brasileira. São 60 dezenas dispostas por bilhete e o jogador deve escolher apenas 6 delas. Dá pra marcar até 15 números, mas o preço acaba ficando proibitivo, mais de 22 mil reais.

A melhor maneira de aumentar suas chances é mesmo jogar em mais números do que a aposta simples. E você pode dividir o valor total do jogo, caso opte por um bolão. Você, seus irmãos, primos, colegas de trabalho ou amigos. Todo mundo ganhando uma boa grana junto.

Quer dicas para incrementar seus jogos?

Há algumas informações que aumentam suas chances de ganhar uma graninha na loteria. Se a pessoa tiver sorte, pode levar a grana principal pra casa. Quer saber umas duas ou três? Se ligue:

Evite colocar sequências muito grandes, é quase impossível que elas saiam. No máximo, 3 números consecutivos e dificilmente você vai ganhar.

Se você jogar sempre nos mesmos números, suas chances de acertar serão as mesmas que se marcar dezenas totalmente aleatórias. Cada concurso zera totalmente as oportunidades do jogador.

Quer dar uma arejada na mente? Mande a máquina escolher os números por você. Suas chances de escolher dezenas vencedoras pode ser até maior, porque talvez, inconscientemente, você nunca teria escolhido aquilo que foi marcado pelo computador.

Lembra dos números primos e ímpares lá da infância. Você sabia que NUNCA houve um concurso onde todos os números escolhidos fossem apenas um ou outro? Ninguém sabe o motivo, mas se você escolher 3 de cada, as suas chances de acertar aumentam. Vale 4-2 também.

Procure dar uma pesquisada e ver quais são as dezenas que costumam sair mais vezes. Recheie seus volantes com alguns deles. Se eles saem mais, talvez você acerte os números sem nem fazer esforço. Não custa nem um centavo a mais.

Aprenda a fazer fechamentos. Se você acertar os números que te dariam uma quina, por exemplo, você vai ganhar muito mais dinheiro, com as quadras extras que virão acopladas. É uma excelente opção para quando a premiação acumula. Gasta-se um pouco mais, mas pode-se ganhar um dinheiro muito bom, mesmo sem acertar a Mega na íntegra.