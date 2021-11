SP supera 75% da população com esquema vacinal completo contra Covid-19

Dados indicam que 84,5% da população residente no Estado já recebeu ao menos uma dose da vacina

Da Redação

O estado de São Paulo superou nesta quinta (25) a marca de 75% da população com esquema vacinal completo. São 34,7 milhões de pessoas que tomaram as duas doses dos imunizantes do Butantan/Coronavac, Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e da Pfizer, ou a dose única da Janssen.

O balanço de vacinados desta manhã aponta mais de 37,9 milhões de aplicações de primeira dose, 33,5 milhões da segunda, mais de 1,1 milhão de dose única e 4,3 milhões doses adicionais, totalizando as 77 milhões de doses aplicadas.

Os dados indicam que 84,5% da população residente no Estado já recebeu ao menos uma dose da vacina. Quando considerado toda a população adulta, são 93,2% que recebeu o esquema completo.

“Este índice é reflexo do esforço de todos os profissionais de saúde do estado e dos municípios que não mediram esforços para aumentar a cobertura vacinal em SP. Nosso objetivo agora é vacinar a todos que ainda não tomara a segunda dose”, destaca Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI).

A evolução diária da vacinação em São Paulo pode ser acompanhada no painel completo do Vacinômetro, no site https://vacinaja.sp.gov.br/ vacinometro/

Ação de reforço vacinal

Entre os dias 1 e 10 de dezembro, o Governo do Estado vai promover uma ação de reforço vacinal para intensificar a aplicação da segunda dose e da dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

No estado de São Paulo, 4,1 milhões de pessoas ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina. O número de faltosos reduziu cerca de 22% se comparados a 15 dias atrás, quando o estado tinha 5,3 milhões de pessoas para se vacinar, mas ainda é considerado bastante alto pelos técnicos da Secretaria de Estado da Saúde.

O balanço contabiliza 845 mil pessoas que ainda precisam completar o esquema vacinal com o imunizante do Butantan/Coronavac. outras 971 mil da Fiocruz/Astrazeneca/Oxford e 2,3 milhões da Pfizer/BioNTech.