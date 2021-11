Avaré: Largo São João recebe nova edição da Feira Popular do Livro

Cerca de 2 mil títulos das principais editoras e distribuidores do país serão comercializados com descontos

Da Redação

Começa oficialmente no domingo, 28 de novembro, mais uma edição da Feira Popular do Livro. O evento tem apoio da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A atração no Largo São João oferece livros a partir de R$ 10. Cerca de 2 mil títulos das principais editoras e distribuidores do país serão comercializados com descontos que chegam a 80% do valor de capa.

A proposta é garantir o acesso à leitura. O atendimento ao público é das 9 às 20 horas.

O catálogo traz filosofia, literatura, mangá, HQ, infantis e culinária, entre outros temas. “É possível encontrar ainda livros didáticos a preços acessíveis, o que já garantiu elogios por parte dos sistemas de ensino locais”, ressalta a Cultura.

Outro benefício para a cidade é a doação de livros à Biblioteca Municipal que a Feira Popular do Livro faz a cada edição, continua a pasta. A última feira foi realizada em junho.

Protocolos sanitários como o uso de máscara e álcool em gel permanecem obrigatórios, ressalta a organização.