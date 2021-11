Câmara de Botucatu votará campanha de prevenção a crueldade contra animais e denominações de ruas

Com isso, pretendem adotar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU

Da Redação

A segunda-feira, 29 de novembro, terá nova sessão ordinária e extraordinária na Câmara de Botucatu. Enquanto na pauta de discussões e votações da sessão extraordinária está apenas um projeto do prefeito, que visa adequar a taxa de administração dos serviços previdenciários do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Botucatu a fim de seguir disposições de portaria emitida pelo Ministério da Economia, na sessão ordinária estão quatro projetos de autoria dos vereadores.

Eles pretendem instituir a Campanha “Abril Laranja”, dedicada à prevenção da crueldade contra os animais, adotar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) como diretriz de políticas públicas em âmbito municipal, e denominar duas ruas do Mirante da Serra.

NA SESSÃO ORDINÁRIA

1) Projeto de Lei Nº 75/2021, de iniciativa da vereadora Erika da Liga do Bem, que institui a Campanha “Abril Laranja”, dedicado à prevenção da crueldade contra os animais.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

2) Projeto de Lei Nº 86/2021, de iniciativa do vereador Palhinha, que adota a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) como diretriz de políticas públicas em âmbito municipal e dá outras providências.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

3) Projeto de Lei Nº 87/2021, de iniciativa do vereador Cula, que denomina de “Maria da Conceição Carvalho de Cais” a Rua III localizada no loteamento Mirante da Serra.

Discussão e votação únicas com quórum 2/3

4) Projeto de Lei Nº 88/2021 – de iniciativa do vereador Cula, que denomina de “José Teixeira de Cais” a “Rua II” localizada no loteamento Mirante da Serra.

Discussão e votação únicas com quórum 2/3

NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

1) Projeto de Lei Complementar nº 10/2021, de iniciativa do Prefeito, que altera o art. 192 da Lei Complementar Municipal n°1.231, de 19 de dezembro de 2017, visando adequar a taxa de administração do serviço previdenciário às disposições da Portaria n° 19.451, de 18 de agosto de 2020, do Ministério da Economia – Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta